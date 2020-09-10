القلق يقتل عروساً في يوم زفافها

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت لجنة التحقيقات في جمهورية داغستان الروسية، أمس الأربعاء، بوفاة عروس خلال يوم زفافها بعد تناولها دواء من نوع المسكنات.

وقال نائب مدير إدارة لجنة التحقيقات في داغستان، رسول تميربيكوف، إن العروس، التي كانت في 23 عاما من عمرها، أصيبت بقلق بالغ خلال يوم زفافها في قرية مورغول، ولتهدئة نفسها اشترت دواء في صيدلية، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف تميربيكوف أن الفتاة تناولت الدواء، لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل حاد إثر ذلك، وتم نقلها إلى مستشفى حيث فارقت الحياة.

وذكر تميربيكوف أن إدارة لجنة التحقيقات في داغستان بدأت تحريات قبل مرحلة التحقيق في القضية وقررت إجراء فحص من قبل الطب الشرعي.

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