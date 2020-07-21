طبيب يجري عملية جراحية لنفسه

المصدر: البيان الإلكتروني

قام الطبيب الصيني تسنغ جيانغ هوا، العامل فب قسم أمراض العظام بمستشفى الشعب الأول في مدينة سوينينغ التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، مؤخرا بإجراء جراحة ليده اليمنى بيده اليسرى.

وأصيب تسنغ جيانغ هوا بالتهاب اغماد الأوتار في يده اليمني منذ العام 2019، وأصبحت أعراض المرض أكثر خطورة مؤخرا، حتى بات غير قادر على رفع إبهامه.

لذا قرر تسنغ، الذي يتخصص في الجراحة المجهرية ويحاول دائما استكشاف علاج التهاب اغماد الأوتار أن يجعل من مرض يده فرصة للتدريب والتعرف إلى المرض.

وفى يوم 7 يوليو الجاري، قام تسنغ بتطهير يده وتخديرها في غرفة العمليات، ثم أمسك بيده اليسرى شفرة يبلغ طرفها 2 إلى 3 ملم لإجراء جراحة على يده اليمنى... استمرت العملية الجراحية بأكملها بضع دقائق فقط، وفي النهاية طلب تسنغ من زملائه مساعدته في تضميد يده.

وقبل إجراء هذه الجراحة، تدرب تسنغ على العملية تحت المجهر لعدة أيام في منزله، مما جعله قادرا على التغلب على المصاعب النفسية خلال العملية. وبعد الاستراحة لمدة يومين بعد العملية، عاد تسنغ إلى عمله.

وعبّر زملاؤه ورواد مواقع التواصل الذين قرأوا قصته على الأنترنت عن إعجابهم بقوته ومهارته، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

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