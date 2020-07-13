مثل الوفاء.. جندي سوداني يعيد مبلغاً مالياً تم إيداعه في حسابه بالخطأ

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم القائد العام للقوات المسلحة السودانية، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العريف الشيخ إدريس محمد حمد، الذي ضرب مثلا في الوفاء.

وأشار بيان للجيش السوداني نشر على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن العريف الشيخ إدريس، التابع لقوات الدفاع الجوي، أعاد مبلغا قدره 300 ألف جنيه "تم توريدها في حسابه بالخطأ، حيث كان مسرح الأحداث منطقة الدبيبة وتداولتها الأسافير بقلم التاجر صاحب المبلغ، وهو نصر الدين حسن مصطفى بمدينة القضارف"، وفقا للبيان.

وأعاد الجندي كامل المبلغ ورفض نسبته القانونية التي تبرع بها صاحب المبلغ له جزاء لأمانته.

وجرى التكريم بمكتب القائد العام وفي حضور رئيس هيئة الأركان، وقائد الدفاع الجوي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ومدير جهاز المخابرات الوطني، ليكون تكريما لكل جنود الوطن في شخص هذا الجندي ذي الرتبة الصغيرة ولكنه رفيع الخلق عالي الهامة والأمانة"، كما جاء في بيان الجيش السوداني.

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