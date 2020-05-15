بالفيديو.. الحياة تعود تدريجياً لمقاهي ومطاعم سراييفو

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت البوسنة والهرسك في تخفيف الإجراءات المشددة وقيود الإغلاق، التي اتخذتها منذ بداية انتشار وباء كورونا، بما في ذلك إعادة فتح المطاعم والمقاهي في سراييفو.

وعاد بعض الزبائن أول أمس الأربعاء للتوجه إلى المقاهي، بينما ارتدوا كمامات وجلسوا على الطاولات في الخارج يحتسون قهوتهم كما عهدوا سابقاً.

وسجّلت البوسنة، التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، 2171 إصابة بفيروس كورونا و120 حالة وفاة حتى الآن، بحسب "يورونيوز".

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