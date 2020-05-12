هجوم على محمد رمضان بسبب المبلغ الذي تبرع به لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الفنان محمد رمضان، لموجة من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المبلغ الذي تبرع به لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا في مصر، والذي يراه الكثيرون ضئيلاً مقارنة بما يتقاضاه من أجور مقابل أعماله الفنية.

وأرفقت الوزارة رسالة شكر نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع صورة بالمبلغ الذي تبرع به الفنان محمد رمضان لوزارة الصحة والإسكان والذي بلغ 300 ألف جنيه مصري وهو مبلغ يخصص للمستلزمات الوقائية.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المبلغ صغير بالمقارنة مع خطورة الفيروس وما يتطلبه من نفقات كبيرة لمواجهته، وقال نشطاء إن هذا المبلغ لا يساوي شيئًا لما يتقاضاه من أعماله والذي يبلغ عشرات الملايين.

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