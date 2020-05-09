أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت صورة نشرها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مع زوجته الفنانة ياسمين صبري، تفاعلاً كبيراً من المتابعين، إذ حصدت إعجاب عشرات الآلاف من متابعيهما بعد وقت قليل من نشرها.

وتمثل الصورة أحدث ظهور لأبو هشيمة وياسمين بعد زواجهما الذي شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أبو هشيمة عقد قرانه على ياسمين صبري منتصف أبريل الماضي، بعدما خطبها رسمياً في منتصف مارس.

وسبق لياسمين أن تزوجت عام 2012 طبيباً يملك أحد أكبر المستشفيات في مصر، قبل دخولها عالم الفن والتمثيل، وانفصلا بعد نحو 5 أعوام.

أما أبو هشيمة فكان متزوجاً بالفنانة هيفاء وهبي ما بين عامي 2009 و2012.

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