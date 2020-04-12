بيع كلمات أغنية للبيتلز بخط يد ماكارتني بـ 910 آلاف دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

بيعت كلمات أغنية "هاي جود" الشهيرة للبيتلز كتبها بول ماكارتني على ورقة بسعر 910 آلاف دولار خلال مزاد أول أمس الجمعة في الذكرى الخمسين لانفصال الفرقة البريطانية، وفق ما ذكرته "يورونيوز".

وقد تجاوز هذا المبلغ بخمس مرات السعر المقدر للمخطوطة في المزاد الذي نظمته عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد، دار "جوليينز أوكشينز" ومقرها في كاليفورنيا.

وقد عرضت للبيع في هذا المزاد 250 قطعة مرتبطة بالفرقة الشهيرة من آلات غيتار وأسطوانات نادرة وقطع تحمل تواقيع أفرادها بعد خمسين سنة يوما بيوم على انفصال أفرادها.

وكان بول ماكارتني قد وضع كلمات الأغنية بعد انفصال جون لينون عن زوجته الأولى سينثيا بعدما خانها مع الفنانة اليابانية يوكو اونو. وكانت الأغنية موجهة لدعم جوليان نجل جون لينون خلال طلاق والديه وكان عنوانها في الأساس "هاي جول".

ومن بين القطع الرئيسية الأخرى، التي بيعت الجمعة: غطاء آلة درامز يحمل شعار فرقة "بيتلز" كان استخدم في جولة الفرقة الأولى في الولايات المتحدة العام 1964 وقد بيع بسعر 200 ألف دولار.

وبيعت صفحة مكتوبة من سيناريو فيديو كليب أغنية "هيلو غودباي" (1967) بسعر 83200 دولار. وحققت منفضة استخدمها رينغو ستار في استديوهات آبي رود في الستينات، 32500 دولار.