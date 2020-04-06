إصابة أول حيوان بفيروس كورونا في أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت نادية، وهي أنثى نمر في حديقة حيوان برونكس في نيويورك، أول حيوان يتم رصد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت حديقة حيوان برونكس بجمعية حماية الحياة البرية في بيان صحفي، مساء الأحد، إن نمور الملايو البالغة من العمر 4 سنوات أظهرت نتائج إيجابية بعد الإصابة بسعال جاف ومن المتوقع أن تتعافى.



تم أخذ عينات من نادية واختبارها بعد أن بدأت أنثى النمر، وخمسة نمور وأسود أخرى في حديقة الحيوانات، في إظهار أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فيما لم تظهر أي أعراض على حيوانات أخرى في الحديقة.



وأضاف البيان أنه "على الرغم من أنها شهدت بعض الانخفاض في الشهية، إلا أن القطط في حديقة حيوان برونكس تعمل بشكل جيد تحت الرعاية البيطرية وهي مشرقة ومتنبهة وتفاعلية مع حراسها".

وبحسب البيان فإنه "من غير المعروف كيف سيتطور هذا المرض في القطط الكبيرة لأن الأنواع المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع الشفاء التام".

ووفقاً لموقع السي أن أن أوضحت حديقة الحيوانات، أن أحد الموظفين المصابين بالفيروس دون أن تظهر عليه أي أعراض، نقل المرض إلى تلك الحيوانات أثناء رعايتها.

وكانت الحديقة أغلقت أمام الجمهور في 16 مارس آذار الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية.

ونصحت وزارة الزراعة الأمريكية، أي مريض بفيروس كورونا المستجد، بتقليل الاتصال بالحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول الفيروس.

وسجلت مدينة نيويورك ما يقرب من 65 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 2400 حالة وفاة، مما يضعها في مقدمة الولايات الأمريكية من حيث أعداد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، فيما تشير التقارير إلى أن نحو 14 ألفًا و205 أشخاص في مستشفيات الولاية بعد معاناتهم من أعراض المرض.أظهرت نتائج إيجابية بعد الإصابة بسعال جاف ومن المتوقع أن تتعافى.