Forever Bicycles.. تحفة معمارية تزين كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «دائرة البلديات والنقل» عن استعارة تحفة معمارية ذات طابع حضري مميز من الفنان الصيني المعاصر آي ويوي، الذي اشتهر بأعماله الفنية في النحت والعمارة، وذلك في إطار مساعي الدائرة المتواصلة للتطوير الحضري للعاصمة عبر مبادرة «لأجل أبوظبي» كإحدى مبادرات الدائرة ضمن «برنامج غداً 21».

وأكدت الدائرة أن استعارة هذه التحفة المعمارية المميزة لعرضها في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع انعقاد «المنتدى الحضري العالمي العاشر»، تأتي في إطار مبادرة «لأجل أبوظبي»، والتي أعلنت عنها الدائرة مسبقاً، ضمن مبادراتها في «برنامج غداً 21» للمسرعات التنموية لحكومة أبوظبي.

وقامت «دائرة البلديات والنقل» بتثبيت التحفة المعمارية المميزة على كورنيش أبوظبي، حيث عبرت التحفة المسماة «دراجات للجميع» عن توظيف رائع له أبعاد معمارية ذات طابع خاص من قبل الفنان المبدع، وتشكلت القطعة من 720 دراجة حقيقية مصنعة من الصلب غير القابل للصدأ.

لمسة حضارية

وبهذه المناسبة، قال محمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في «دائرة البلديات والنقل»، والمنسق العام لـ«المنتدى الحضري العالمي العاشر»: «يسعدنا استعارة هذه التحفة الفنية المعمارية الرائعة للفنان الصيني آي ويوي، لعرضها هنا في أبوظبي، لنضفي على كورنيش أبوظبي لمسة حضارية جديدة ترسخ من جهود الإمارة إقليمياً ودولياً في قطاع التنمية الحضرية المستدامة، بالتزامن مع استضافة أبوظبي للمنتدى الحضري العالمي العاشر».

ويعتبر استقطاب مبادرة «لأجل أبوظبي» لهذا العمل الفني الرائع استكمالاً من المبادرة لمساعيها الرامية نحو تطبيق أفكار ذات طابع ابتكاري وثقافي مميز يحظى بصيت وسمعة دولية واسعة، وذلك بالتزامن مع انعقاد «المنتدى الحضري العالمي العاشر» في أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وأعلنت «دائرة البلديات والنقل» عن تثبيت التحفة المعمارية المسماة «Forever Bicycles» على كورنيش أبوظبي حتى أبريل 2020 لما لها من قيمة مضافة تتلاءم مع مفاهيم الاستدامة والثقافة والابتكار، وتعبيراً عن الذكرى السنوية لاستضافة «المنتدى الحضري العالمي العاشر».