هل تعرفون معنى الموت "طحناً"؟ شاهدوا هذا الفيديو

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر فيديو التقط بكاميرا مثبتة في الشارع ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي لحظة الموت الفارقة لملاكم بريطاني شاب نجا بأعجوبة من حادث اصطدام مروع بين سيارة وجدار.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية" فإن الملاكم البريطاني زاك ماكابي كان يسير في أحد شوارع بلدة صغيرة بمقاطعة باكينغهامشير جنوب شرقي إنجلترا، قبل ثوان من وقوع الحادث.

ويظهر الفيديو، سيارة مسرعة تأتي من بعيد فتصطدم بسيارة "فان" كانت مركونة بجانب الرصيف الذي كان يسير عليه ماكابي.

وكانت قوة الاصطدام بين المركبتين كبيرة، حتى إن السيارة "الفان" طارت من مكانها أثناء مرور الملاكم الشاب.

لكن لحسن الحظ، كان الاصطدام بسيطا مع الملاكم الذي كان يسير على جانب السيارة، وربما كان الوضع أخطر لو كان يسير أمامها.

وأسرع ماكابي إلى مدخل مطعم للوجبات السريعة ملاصق في المكان، فيما بدت علامات الذهول على وجهه، عقب الحادث الذي وقع عند الساعة الرابعة والنصف تقريبا من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة البريطانية إن هناك سيارتين ومركبة كبيرة أصيبت بأضرار من جراء التصادم، وأضافت أنه تم تسجيل تلفيات في مبنى مجاور.