شاهد.. جريمة قتل من أجل دولار واحد!

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شرطة نيويورك وفاة رجل في الـ 60 من العمر متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاعتداء عشية عيد الميلاد.

ويتعلق الأمر بخوان فريسنادا الذي تعرض للضرب واللكم والركل بعد أن سرق منه مجهولون دولارا أمريكيا.

وتوفي خوان فريسنادا بعد ظهر يوم الجمعة بمستشفى برونكس حيث تم نقله وهو في حالة حرجة بعد الاعتداء عليه.

ونشرت مصالح الشرطة في نيويورك صورا ومقاطع فيديو لكاميرات المراقبة على أمل تحديد المشتبه بهم في الاعتداء على خوان فريسنادا.

وقالت الشرطة إن شابا آخر يبلغ من العمر 29 عاما تعرض إلى اعتداء مماثل في برونكس عند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا. وأظهرت كاميرات المراقبة لصوصا يطلبون أموالا من أحد المارة واعتدوا عليه عندما رفض تسليمهم المال.

وتظهر مقاطع فيديو المراقبة التي نشرتها الشرطة رجلا يمسك قميص رجل آخر ويطرحه أرضا ثم يركله، وسرعان ما ينضم شابان آخران إلى المهاجم ويعتديان بدورهما على الضحية حيث يمسك أحدهما سلة المهملات ويضرب بها الضحية.

ووفقاً لموقع "يورونيوز"، تحاول الشرطة تقصي الحقائق ومعرفة هوية الضحية حيث من غير الواضح تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بخوان فريسنادا أم بالشاب الآخر الذي رفض تلقي الرعاية الطبية.

وأكدت الشرطة في تقريرها أن المجرمين اقترفوا جريمتهم من أجل دولار واحد فقط.