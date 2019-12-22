بث مباشر للكسوف الحلقي الخميس من منطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ينظم مركز الفلك الدولي برعاية وكالة الإمارات للفضاء رصدا جماهيريا عاما لرصد ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس يوم الخميس المقبل بفندق تلال ليوا الواقع في منطقة الظفرة، وسيبدأ الرصد من الساعة السادسة والنصف وحتى نهاية كسوف الشمس، ويمكن متابعة البث المباشر على الرابط التالي https://youtu.be/tQqnyRi9NxU

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي: «تشهد أجزاء من منطقة الخليج ظاهرة فلكية نادرة صبيحة يوم الخميس 26 ديسمبر المقبل، تتمثل بكسوف حلقي للشمس، وعند الكسوف الحلقي يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمي بالكسوف الحلقي.

وبالنسبة لمنطقة الخليج فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره حوالي 155 كم يبدأ من شرق السعودية ثم الإمارات ثم سلطنة عمان ثم يكمل مساره في المحيط الهندي، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشاهد الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي».

ومن الجدير بالذكر بأن المناطق التي ستشهد الكسوف الحلقي ستتمكن من رؤية ومتابعة ظواهر نادرة ومميزة، فعند اكتمال ونهاية الكسوف الحلقي يمكن رؤية ظاهرة تسمى حبيبات بيلي، فحواف القمر ليست حادة بل عبارة عن تعرجات ونتوءات بسبب جبال ووديان القمر التي تقع على حافته، فعند اكتمال الكسوف الحلقي تصل أشعة الشمس إلينا من خلال وديان القمر، وبالتالي تظهر حبيبات مضيئة على حافة القمر.

وقال المهندي عودة سيبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من الساحل الغربي للدولة متمركزا من غرب مدينة الرويس ثم يتجه إلى جهة الجنوب الشرقي مرورا بمدينة زايد ومن ثم المنطقة الجنوبية الشرقية من الإمارات متمركزا عند منطقة أم الزمول. وبالتالي فإن معظم جنوب دولة الإمارات سيشاهد الكسوف الحلقي، في حين ستشهد الإمارات الأخرى الحدث ككسوف جزئي فقط، وهذا يشمل مدينة أبوظبي والعين وجميع الإمارات الأخرى. ويومها ستشرق الشمس مكسوفة بالنسبة لجميع مناطق الدولة ومن ثم تشهد بعض المناطق الكسوف الحلقي.

وتبلغ مدة الكسوف الحلقي عند مركز الشريط دقيقتين و 54 ثانية. وستكون نسبة الكسوف في مدينة أبوظبي 91% وفي مدينة العين 90% وفي مدينة دبي 87% وفي مدينة رأس الخيمة 84%. وقد كان آخر كسوف حلقي شهدته الدولة عام 1847م وسيكون المقبل عام 2201.