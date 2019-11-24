شاهد.. موكب مهيب لهجرة الغزلان يغلق طرق سيبيريا

المصدر: ترجمة - راضية آبت خداش

تسبب رعاة الغزلان من السكان الأصليين بسيبيريا في إحداث اختناق مروري نادر بسبب اختيارهم الطريق العام لهجرة الآلاف من حيواناتهم في مشهد مهيب.

وعلق السائقون على جانب الطريق لمدة 20 دقيقة قضوها في التقاط فيديوهات للموكب.

وكان من بين السائقين صحافي محلي التقط فيديو خلال عودته من رحلة صيد، وقال لموقع "رابتلي" أن الهجرة على الطريق العام استغرقت مدة 20 دقيقة مر خلالها الآلاف من الغزلان وقد عمل على تسريع الفيديو واختصاره في 3 دقائق لتظهر كل اللقطات في وقت قصير.

ويظهر في الفيديو ملاك القطيع، وهم يركبون عربات الثلوج في الخلف. ووفقا للصحفي، كان هناك حوالي 3000 غزال.

ويعتبر رعي غزلان الرنة مهنة تقليدية في العديد من المناطق الشمالية لسيبيريا، بما في ذلك منطقة "يامال نينيتس Yamal-Nenets" ذات الحكم الذاتي، حيث تم تصوير الفيديو. وتتبنى المنطقة نمط حياة الرحل، حيث تتطلب حيواناتهم هجرات منتظمة إلى مناطق الرعي الجديدة.

ويامال هي موطن لأكبر قطيع من الغزلان في العالم حيث يعيش فيها حوالي 760 ألف حيوان من مجموع 2.5 مليون غزال عبر العالم وتواجه مساحاتها الخضراء حاليا مشاكل الرعي المفرط.