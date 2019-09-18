بالفيديو.. مخلوق غريب يحير رواد مواقع التواصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحيوان غريب ظهر وكأنه كومة قش تزحف ببطيء شديد على سطح الأرض.

وتنوعت التعليقات حول الفيديو فمنهم من اعتبر المخلوق الغريب "وحشا" ومنهم من أبدا استغرابه وتعجبه ومنهم من تعرف على المخلوق لا سيما المتابعين من اندونيسيا إذ سبق لهم مشاهدة مثل هذا المخلوق في بالي.

وفي الواقع فإن هذا المخلوق الغريب هو عبارة عن مجموعة من الديدان والحشرات الصغيرة من عائلة واحدة تهاجر في كومة واحدة بحثاً عن الطعام.

وتعرف هذه الحشرات علمياً بيرقات الفطر وتأتي بأنواع مختلفة حسب العائلة التي تنتمي إليها منها عائلة Sciaridae و Mycetophilidae) ، وتسمى أيضًا ذبابة الفطر.

تشبه هذه الحشرات الصغيرة البعوض وتتغذى على الفطريات، وهي تنتقل في مجموعات كبيرة، تهاجر في خطوط تشبه الثعابين بحثًا عن الطعام.

وتنتشر هذه اليرقات في كهوف نيوزيلندا والجزر الواقعة تحت القطب الجنوبي والمناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 4000 متر.

كما تعيش معظم أنواع هذه اليرقات في الغابات والمستنقعات والمروج الرطبة، حيث تعيش في الأوراق. كما أنها غالبا ما توجد في المزهريات في المناطق الرطبة والظليلة.

وتوصل العلماء إلى تحديد حوالي 1700 نوعًا من هذه اليرقات، لكن هناك ما يقدر بنحو 20 ألف نوع في انتظار الاكتشاف، خاصة في المناطق الاستوائية. وهناك أكثر من 600 نوع منتشر حالياً في أوروبا وفقاً للعلماء.