نجا بأعجوبة بعد صعقة كهربائية بقوة 6 آلاف فولت

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر في الإنترنت تسجيل فيديو يظهر حادثاً غريباً وقع في مصنع التعدين بمقاطعة مورمانسك الروسية.

فقد تعرض كهربائي لصعقة بالكهرباء بلغت قوتها 6 آلاف فولت.

ووقع هذا الحادث في يوليو الماضي، غير أن لجنة التحقيق الروسية لم تنشر هذا الفيديو في حينها ونشرته الآن.

ويظهر التسجيل لحظة إصابة العامل بصعقة كهربائية شديدة أثناء قيامه بأعمال إزالة الكابل بحسب روسيا اليوم.

وتم فوراً نقل الرجل المصاب إلى المستشفى، مع حروق بنسبة 60% من الجسم .

وتدل المعلومات التمهيدية للتحقيق على أن العامل شرع في القيام بعمله الخطر هذا بدون أن يرتدي الملابس الخاصة في مثل هذه الحالة.

نجا بأعجوبة بعد صعقة كهربائية بقوة 6 آلاف فولتhttps://t.co/htNypYJRUu#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/quW6QziaBt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 24, 2019