"راسل جارك في الرقم".. لعبة العنف واللطف والضحك في تويتر

المصدر: البيان الالكتروني

انتشرت مؤخراً عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر لعبة "راسل جارك في رقم الهاتف"، متسببة في موجة من العنف واللطف والضحك.

وتتمثل قواعد لعبة راسل جارك في رقم الهاتف؛ وجارك في الرقم هو الشخص الذي يحمل نفس رقمك تماماً، مع اختلاف في العدد الأخير فقط؛ أي إذا كان رقمك ينتهي بالعدد 7 مثلاً، فجارك هو الذي يحمل رقماً مماثلاً إنما ينتهي بالعدد 5 أو بـ 6.

بقول آخر، لكلّ واحد منا جاران، ويبدو أن ذلك كافياً لانتشار حملة "راسل جارك في الرقم"، إذ يقوم مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً تويتر، بنشر الحوارات التي قاموا بها مع جيرانهم منذ أيام، وهي حوارت تمت عبر الرسائل النصية "إس إم إس".

بعد إلقاء نظرة أولى إلى الصور المنتشرة في تويتر، يبدو أن بعض العلاقات بين جيران الأرقام كانت ناجحة جداً، فيما اشتكى قسم آخر من لامبالاة جيرانه، أو حتى عنفهم أحياناً، وفقا لـ "يورونيوز".

وهناك قسم أخير لا يزال ينتظر ردّ الجار. ومثالاً على التواصل الناجح، وضع المستخدم أدناه صورة على تويتر وصف فيها لحظة البدء "بعلاقة جميلة مع جاره في الرقم".