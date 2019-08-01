(فيديو) جزيرة هندرسون.. جوهرة أيكولوجية يخنقها البلاستيك

المصدر: البيان الالكتروني

على الرغم من وجودها وسط المحيط الهادئ بعيدة عن كل التجمعات البشرية ومخلفاتها، إلا أن جزيرة هندرسون المرجانية، والتي تعد جوهرة ايكولوجية، تئن تحت خنق البلاستيك.

فعلى الرغم من بعدها عن كا ما هو بشري، إلا انها الجزيرة أصبحت أكثر البؤر في العالم تلوثاً بالبلاستيك بسبب التيارات البحرية.

يذكر أن الجزيرة تم ضمها العام 1988 لقائمة التراث العالمي، وفي يونيو 2019 أطلق باحث أسترالي مشروع لتنظيف الجزيرة وتخليصها من البلاستيك، حيث عثر في بعض شواطئها على أكثر من 700 قطعة بلاستيك في المتر المربع الواحد، وفي ظرف أسبوعين تمكن الفريق من جمع ستة أطنان من نفايات البلاستيك في يابستها وسواحلها.

العلماء لايتوقعون حلاً لمشكلة التلوث الذي يسببه البلاستيك ما دامت تقافة استعمال الأغراض لمرة واحدة سائدة.