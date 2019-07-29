وفاة مؤدية صوت "ميني ماوس" زوجة مؤدي صوت " ميكي ماوس "

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الممثلة الأمريكية "روسي تايلور"، التي اشتهرت بأداء صوت شخصية "ميني ماوس"، طيلة أكثر من 30 عاما، وذلك عن عمر يناهز 75 عاما ، حسبما ذكر الموقع العربي لهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي " .

وأعلنت شركة والت ديزني، المنتجة للأفلام الكارتونية، إن الممثلة توفيت في غلينديل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة الماضي.

ومنذ عام 1986، قدمت تايلور الأداء الصوتي لمسلسلات وأفلام تلفزيونية كارتونية، لشخصية "ميني ماوس"، صديقة ميكي ماوس التي تتميز بنبرة صوتها العالية والمرحة.

كما لعبت أيضا شخصيات في مسلسل "عائلة سمبسون"، بمن فيها شخصية مارتن رفيق بارت الغبي.

وعلى غرار الشخصية التي مثلتها، تزوجت تايلور من "واين ألوين" الذي أدى صوت شخصية ميكي ماوس، وظلا معا حتى وفاة ألوين عام 2009.

وأشاد بوب أيجر الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بتايلور، وذلك في بيان صدر السبت.

وقال: "طيلة أكثر من 30 عاما، عمل ميني وروسي معا لإسعاد الملايين حول العالم، وهي شراكة جعلت من ميني رمزا عالميا، ومن روسي أسطورة ديزني، المحبوبة من قبل المعجبين في كل مكان".

وأضاف: "نشعر بالارتياح، لعلمنا أن عملها سيستمر في إسعاد وإلهام الأجيال القادمة".

وولدت تايلور في مدينة كامبريدج، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، في 4 مايو 1944، واختيرت من بين 200 مرشح لأداء صوت ميني، في الاختبار الذي أجري في عام 1986.

وحين زارت تايلور ديزني لاند في صباها، قالت إنها قابلت والت ديزني مؤسس الشركة الشهيرة، وأول من أدى صوت ميني وميكي ماوس.

ونقلت شركة ديزني عن تايلور قولها: "في لحظة ما خلال محادثتنا، سألني عما أريد فعله حينما أكبر، وقلت: أريد العمل معك، فقال: حسنا، أوافق. وها أنا أفعل ذلك الآن".

وتزوجت تايلور من ألوين في عام 1991، وظلا "مرتبطين معا، مثل الشخصيتين اللتين جسداهما في الأفلام الكارتونية، حتى وفاة ألوين"، وذلك حسب وصف شركة ديزني.

وقالت تايلور، التي لقبت بأسطورة ديزني في عام 2008، إنها تأمل في أن يحب من يخلفها هي وزوجها "الشخصيتين الكارتونيتين، بقدر ما نحبهما".

وقبل تايلور، كان من بين ممثلي الأصوات الآخرين الذين لعبوا دور ميني ماوس: مارسيليت غارنر، في ثلاثينيات القرن الماضي، ثيلما بوردمان في الأربعينيات، وروث كليفورد في الأربعينيات والخمسينيات.

وفضلا عن شخصيات ديزني، أدت تايلور بصوتها أدوارا في مسلسلات تلفزيونية كلاسيكية أخرى للرسوم المتحركة مثل: تليسبين، عروس البحر الصغيرة أو "ذا ليتل ميرميد"، وكيم بوسيبول، وغيرهم.

وقالت تايلور ذات مرة: "لم أرغب أبدا في أن أكون مشهورة. الشخصيات التي أجسدها مشهورة، وهذا أمر جيد بالنسبة لي".