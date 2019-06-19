غوريلا تبتلع 7 ملايين نيرة نيجيرية

المصدر: وكالات

قال المدير المالي لحديقة الحيوان بولاية كانو شمال نيجيريا، إن أنثى غوريلا تسللت إلى المكاتب وابتلعت مبلغ 6.8 ملايين نيرة (الدولار يوازي 360 ألف نيرة).

ونقلت صحيفة (ديلي بوست) النيجيرية عن المدير العام للحديقة عمر كوبو، تأكيده اختفاء المال، موضحا أنه يتم حاليا التحقيق في الواقعة، فيما ذكر متحدث باسم الشرطة في ولاية كانو أنه تم اعتقال 10 أشخاص كانوا في الخدمة وقت اختفاء الأموال.

وقد أثارت الأخبار منذ ذلك الحين ردود فعل النيجيريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب أحد المواطنين بحبس جميع العاملين في الوحدة المالية للاعتراف وأيضًا إجراء عملية جراحية سريعة لهذا الحيوان لإنقاذ المال.