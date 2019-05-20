دبي لا تنام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ليل دبي مساحة زمنية تنتقل بك إلى عالم آخر زاخر بالنشاطات كما النهار، حيث تهوى دبي أن يرخي الليل بظلاله على ربوعها لتشع بأنوارها المبهرة فتضيء على تجارب ساحرة تعفي الزائر من أي عذر يمنعه من الخروج والاستمتاع بالمدينة ليلاً، والقيام بنشاطات متعددة إما في النوادي الرياضية المفتوحة 24 ساعة، أو الحدائق المضيئة والجولات السياحية الثقافية والسفاري وتجارب الاسترخاء في السبا على ضوء القمر. إنه غيض من فيض المدينة التي لا تنام.

تلك المساحة الزمنية تسعك للقيام بنشاطات عدة منها اختبار مهاراتك في ملعب للميني غولف يلمع في العتمة. وتعتبر إحدى أفضل الطرق لتجربة حياة دبي بعد حلول الظلام الانضمام لجولة المأكولات واستكشاف أماكن ساحرة في دبي كالسوق القديم على الخور والمقاهي الكثيرة المنتشرة.

كما يمكنك أن تتعلم كيفية الغوص في العتمة ضمن صفوف ليلية على يد مدربين متخصصين يعلمونك الإبحار في الظلام وملاحظة تغير سلوك الحيوانات المائية ليلاً.

وستحظى في المنتزه الجليدي داخل حديقة دبي المضيئة بمتعة التفرج على عدد من المنحوتات الثلجية الرائعة.

يمكنك أيضاً أن تستمتع بوجبة عشاء فاخرة تحت ضوء النجوم بين الكثبان الرملية، أو أن تسبح تحت ضوء القمر في برج العرب، أو أن تذهب في جولة بحرية ليلية في واحدة من السفن الفاخرة.

ولراحتك النفسية مكان أيضاً تحت النجوم عبر جلسات اليوغا والتأمل.