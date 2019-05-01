بيا فورتزباخ تقفز من طائرة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تغلبت ملكة جمال الكون 2015 على خوفها من المرتفعات في دبي بعد أن خاضت تجربة القفز من الطائرة في "سكاي دايف دبي" ، وقالت عبر حسابها على «إنستجرام»: استيقظت في أحد الأيام، وقررت كسر حاجز الخوف.

وأشارت إلى معاناتها الدائمة من فوبيا المرتفعات إذ تخاف من صعود البنايات الشاهقة، ولم تجرب أبداً تسلق الجبال، كما يعتريها قلق شديد عند ركوب الطائرة.

وقد شاركت فورتزباخ متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تقفز من الطائرة فوق جزيرة نخلة جميرا معلقةً "لا أصدق تمكنت أخيراً من خوض التجربة، لا يمكنني الانتظار حتى أعيد القفز مرة أخرى" وعلقت أيضاً "لا تدع الخوف يمنعك عن تنفيذ ما تحلم به».

كما نشر حساب سكاي دايف دبي فيديو لها وهي تستعد لخوض التجربة.

وتقضي ملكة جمال الكون 2015 أسبوعين في دبي لتصوير حلقة جديدة من برنامجها الشهير للسفر "بيا بوست كارد"

نشرت خلالها عشرات الصور من زياراتها لعدة فنادق، إضافة إلى رحلة سفاري، وجولة في شارع السيف.