عامل نظافة يعثر على مبلغ مالي خيالي فماذا فعل؟

المصدر: البيان الالكتروني

وصفت وسائل إعلام بريطانية عدة عامل نظافة بصفات كثيرة، من أهمها أنه "أمين بصور غير عادية"، بعدما عثر على مغلف يحتوي على 300 ألف جنيه إسترليني أو ما يعادل 396 ألف دولار في إحدى حافلات المواصلات في لندن.

وقالت صحيفة "ميرور" إنه كان بإمكان عامل التنظيف أن يحتفظ بالأموال وربما تساهم في تغيير شكل حياته مستقبلا، ولن يضطر بعدها إلى إزالة أي قمامة عن الأرض أو ينحني لتنظيف أي شيء خارج منزله.

وأوضحت الصحيفة أن العامل، الذي استأجرت خدماته شركة التنظيف "كوردانت كلينينغ" عثر على هذه المبلغ من المال في مغلف بني، ويبدو أن صاحبها نسيها في الحافلة فيما كان شارد الذهن، أو ربما يفكر في الأموال نفسها بحسب سكاي نيوز.

غير أن العامل، الذي لم تذكر الصحف اسمه، ضحى بكل ما يمكن أن يمثله هذا المبلغ من المال له ولحياته، وقام بتسليم المبلغ كاملا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن.

وربما يعلم العامل أن بعض زملائه عادة ما يحتفظون بأي شيء يجدونه من مقتنيات، أو أشياء يتركها أو ينساها الركاب، أثناء التنظيف مهما كان صغيرا، رغم أن الغالبية العظمى تقوم بتسليم تلك المقتنيات التي يبدو بعضها غريبا للغاية.