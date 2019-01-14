البيان تأخذكم في جولة داخل الجناح المصري

المصدر: تغطية راضية آيت خداش

يعد الجناح المصري أحد أضخم الأجنحة في القرية العالمية ويتمتع بشعبية كبيرة من قبل زوار القرية. حيث يقع بجانب البحيرة ويزين مدخله هياكل عملاقة تستذكر تاريخ الدولة العريق.

كما عودناكم كل يوم اثنين تنقلكم عدسة #البيان في جولة إلى #القرية_العالمية حيث اخترنا لكم اليوم الجناح المصري.. القلب النابض بالثقافة والفن والتاريخ.https://t.co/MoDiqVNsV2@GlobalVillageAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rvvgPabGF0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 14, 2019

مدخل الجناح المصري تفوح منه رائحة الفن وروح الحضارة المصرية، إذ يصادفك عند المدخل كشك صغير في حجمه وكبير في محتوياته الفنية المبدعة منها رسومات على أول ورق البردي وهو أول ورق عرفته البشرية. كما يتزين المدخل بهياكل ضخمة ورسومات تحاكي الحضارة المصرية القديمة.

ينفرد الجناح المصري في القرية العالمية بتصميمه البديع المستوحى من الحضارة الفرعونية العريقة على شكل الأهرام، أما في الداخل فهو يعرض منتجات لأكثر من 90 عارض يقدمون مشغولات يدوية مصنوعة من النحاس والتحف والملابس القطنية والأزياء التقليدية والجلابيات، بالإضافة إلى بازار الأثاث المنزلي والثريات بتصاميم من العصر العثماني لتبرز مهارة الحرف المصرية التراثية.

تتميز المحلات في الجناح المصري بأسلوبها الفريد، حيث ستجد الباعة يبيعون بضائعهم بطريقة النداء على الزبائن لتجربة البضاعة.

أما عن البضاعة المتوفرة في الجناح فهي متنوعة وذات جودة عالية، منها تحف وأواني زينت برسومات لكبار فنانين مصر من أمثال أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش. كما تجد التحف والثماثيل الفرعونية المصغرة والسجاد والمرايا ولوحات الزينة المكتوبة بآيات من القرآن الكريم، والثريات النحاسية العملاقة التي صنعت يدويا والمفروشات الفخمة المصنوعة في مصر.

وللجلابيات المصرية حضور كبير في الجناح المصري بالقرية العالمية، إذ تتوفر عدة محلات لبيع الجلابيات المصرية بمختلف تصاميمها وألوانها الزاهية.

كما تحضى المكسرات والحلويات المصرية باهتمام كبير من قبل الزوار بمختلف جنسياتهم، حيث يمكنهم التعرف على مختلف المنتجات الغذائية المصرية من خلال تذوقها قبل شرائها.