تصطاد "سمكة قط" تضاهي حجمها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة امرأة أميركية من تينيسي، وهي تحمل «سمكة قط» يبلغ وزنها 88 رطلاً، وتبدو بحجم يضاهي حجمها.

وأفادت «ديلي ميل»، أن الصورة التي تظهر باولا كاثاي سميث، تُبيّن كيف أن الأسماك ذات الزعانف الزهرية النانوية الممتلئة، يمكن أن تمتد إلى ما يزيد على نصف ارتفاعها.

وفي اللقطة تعيّن على باولا استخدام فخذها لرفع سمكة القط التي اصطادتها في بحيرة تينيسي، لكنها مع ذلك لم تكشف الطعم المستخدم وغيره من التفاصيل.

ويرتفع بطن السمكة حتى خارج قفاز المرأة الأسود، بينما تحاول إظهار خياشيمها التي تشبه شوارب القطط.

وقد شاركت وكالة تينيسي للكائنات الحياة البرية والبحيرة الصورة المثيرة للإعجاب في الوقت المناسب في مطلع عام 2019، وقالت إن المخلوق المتضخم عاد الآن إلى الماء.