صور وفيديوهات زفاف ابنة لجين عمران تكتسح مواقع التواصل

المصدر: متابعة البيان الإلكتروني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ الجمعة لقطات مؤثرة من حفل زفاف جيلان ابنة الإعلامية لجين عمران، وكانت أكثر لقطة حازت على تفاعل المتابعين، انهيار الإعلامية لجين لحظة رؤيتها ابنتها وهي تدخل إلى صالة الزفاف بفستانها الأبيض حيث لم تتمالك نفسها بالبكاء بينما قامت شقيقتها أسيل عمران بمساندتها.

لجين عمران سارعت إلى معانقة ابنتها بطريقة مؤثرة وهي تذرف الدموع وسط تأثر الحاضرين، حيث ألمحت أم العروس بأنها لم تصدق لغاية الساعة بأن ابنتها كبرت وباتت عروس وستتخلى عنها للانتقال إلى منزل الزوجية.



كما أهدت لجين عمران ابنتها العروس جيلان أغنية للفنانة نوال الكويتية، فقالت لها أمام المعازيم :"أحببت أن أهديكي شيئً ا ليس بقيمته المادية.. فيه جزء ولو بسيط من شعوري.. في شعرة من شعوري" مضيفة "هديتي هي أغنية. وكانت الفنانة نوال الكويتية قد أدت الأغنية بكل إحساس ونزلت الدموع من عيناها لتأثرها وشعورها بما تشعر به الأم من فرحة وألم يوم زواج أحد ابنائها.

وكانت الإعلامية السعودية لجين عمران قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحضيراتها لزفاف ابنتها جيلان، وتحدثت في وقتها من خلال مقطع الفيديو عن شعورها الغريب والمتضارب تجاه هذه المناسبة، حيث أنها ستكون المرة الأولى لها كأم تزوّج ابنتها.

ونشرت لجين عمران عبر حسابها على سناب شات صورة أوضحت أن زفاف جيلان قد اقترب موعده وسيعقد في البحرين، وتركت تعليقًا على صورة ابنتها وهي طفلة وكتبت: "بالأمس كانت طفلة ملاكًا وبكره بإذن الله أجمل عروس عسى ربي يسعدها".