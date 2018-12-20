تعرف على أفضل الفعاليات ومواقع الاحتفال بليلة رأس السنة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

مع اقتراب عام 2018 على نهايته، يقدّم "جدول فعاليات دبي" مجموعة من المواقع والأنشطة التي تمكّن الزوّار والمقيمين من الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة بالطريقة التي يفضلونها. سواء بالاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة التي اشتهرت بها المدينة، أو بحفلات موسيقية تقام على الشاطئ، أو بأمسية لا تنسى في دبي أوبرا أو أتلانتس أو نخلة جميرا. فهذه الاحتفالات في دبي تتيح للمقيمين والزوّار قضاء ليلة رائعة تبقى من الذكريات الجميلة لديهم.

احتفالات رأس السنة وعروض الألعاب النارية في برج خليفة

استعدّوا لعروض الألعاب النارية الضخمة احتفالاً برأس السنة في برج خليفة، حيث ستُضاء سماء دبي بلوحات فنّية رائعة، ستبهر الآلاف من المشاهدين والزوّار من مختلف أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، سيتم تحضير منصّات خاصة لمشاهدة هذه الألعاب النارية الرائعة في عدّة أماكن في وسط مدينة دبي، لكن لابد من الحضور باكراً لحجز أماكنكم، فمن المتوقّع أن تمتلئ الساحات بسرعة.

• المكان: برج خليفة، وسط مدينة دبي

عروض الألعاب النارية في برج العرب بمناسبة احتفالات رأس السنة

على غرار السنوات الماضية، يستضيف برج العرب ذو السبع نجوم عروض الألعاب النارية الرائعة احتفالاً بالعام الجديد. ويُعد هذا المعلم من أروع الخلفيات في دبي، وستضيء الألعاب النارية هذا الفندق الفاخر .

يُعد كايت بيتش أحد أبرز المواقع لمشاهدة هذا العرض الرائع، وهو شاطئ عام يقع على مقربة من برج العرب.

• المكان: كايت بيتش، أم سقيم

ألعاب نارية في نخلة جميرا

تستضيف هذه الجزيرة في كل عام عروض الألعاب النارية لتستقبل العام الجديد. يتيح كورنيش نخلة جميرا مشاهدة مجانية لهذه العروض. توجّهوا إلى هلال النخلة للاستمتاع بأمسية لا تُنسى ومناظر خلابة على البحر ومرسى دبي والعروض المميزة.

• المكان: نخلة جميرا

أضواء وماء وموسيقى وألعاب نارية في دبي فستيفال سيتي

يمكنكم بدءاً من المغيب أن تحضروا مجاناً عرض "تخيّل" المبهر المخصص لاحتفالات العام الجديد. وستقام أربعة عروض ألعاب نارية كل ساعة ابتداءً من الـ9 مساءً حتى منتصف الليل. وستستضيف الواجهة المائية فرقة موسيقية حية، لتقضوا أوقاتاً ممتعة وأنتم تستقبلون العام 2019.

• المكان: دبي فستيفال سيتي

حفل رأس السنة الملكي في أتلانتس

سيشهد حفل ليلة رأس السنة الجديدة في منتجع أتلانتس النخلة حضور فرقة موسيقية من 30 شخصاً وبوفيها فاخرا يشمل كل ما تتخيّلونه من الأطباق، إضافة إلى أماكن للطهي الحي، وإطلالة رائعة على عروض الألعاب النارية في نخلة جميرا.

ويمكن للأطفال دون 12 عاماً أن يحتفلوا ببدء سنة 2019 مع حفل "أندر ذا سي" المجاني المخصّص لهم. تتخلل هذه الفعالية مجموعة من الفنون والحرف، ومنزلق كبير، وألعاب مطاطية، وسينما في الهواء الطلق، ونشاطات ترفيهية مستوحاة من الحياة البحرية، وحديقة للحيوانات الأليفة.

• المكان: منتجع أتلانتس النخلة

رأس السنة في الهواء الطلق على متن "كوين إليزابيث 2"

تستضيف سفينة "كوين إليزابيث 2" التاريخية والتي تحولت إلى فندق عائم في ميناء راشد في دبي أمسية رائعة ومجموعة من الفعاليات احتفالاً بالعام الجديد. وستوفّر المطاعم والقاعات المتنوعة إمكانية مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة في وسط مدينة دبي من شرفة السفينة.

• المكان: سفينة "كوين إليزابيث 2"، ميناء راشد

"ذا بارتي تونايت": احتفالات ليلة رأس السنة من ديسي نايت

تستضيف دبي احتفالاً بوليوودياً بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة في حديقة زعبيل. وبسبب الموقع المميز لإحدى أكبر الحدائق في دبي بقرب من وسط المدينة، سيتمكن المحتفلون من رؤية عروض الألعاب النارية في برج خليفة عند منتصف الليل.

• المكان: حديقة زعبيل، البوابة 3

احتفالات رأس السنة في سوهو جاردن

يُعد سوهو جاردن وجهة رائعة للكبار للاستمتاع بالمأكولات والاسترخاء عند حوض السباحة وعيش أجواء السهر المميزة في الهواء الطلق. ومن خلال موقعها المميز في ميدان، لا شك في أن هذه الوجهة مثالية لمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج خليفة وللاستمتاع باستقبال العام الجديد. ستُقام الاحتفالات على وقع الموسيقى الرائعة التي ستملأ المناطق الأربع في سوهو جاردن لتشعل الأجواء الاحتفالية.

• المكان: سوهو جاردن، ميدان

ليلة رأس السنة في دبي أوبرا

احتفلوا بالعام الجديد في دبي أوبرا المميزة. إحدى أبرز المعالم الراقية في المدينة، التي تستضيف احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، والتي تعدكم بإحياء ليلة احتفالية رائعة مع الرقص والموسيقى ومشاهدة الألعاب النارية المذهلة في برج خليفة وعروض نافورة دبي الراقصة.

يفتتح الأمسية المغني "شينوا هوك" الذي سيؤدي قائمة من أروع الأغاني لأشهر المغنين أمثال "مايكل جاكسون" و"إد شيران"، ومن ثم يليه بإحياء الأمسية وزيادة الحماس فيها، منسق الأغاني "سعيد مراد" المشهور عالمياً.

• المكان: دبي أوبرا، وسط مدينة دبي

استقبلوا العام الجديد بالرقص في سوهو بيتش

يستعد سوهو بيتش، الوجهة العصرية والأنيقة للسهر، لاستقبال عام 2019 ضمن أجواء رائعة.

ودّعوا عام 2018 في الردهة المتاخمة لحوض السباحة واستمتعوا بمشاهدة عروض الألعاب النارية لبرج خليفة عند منتصف الليل. يقع سوهو بيتش في ميدان، ويتميز بإطلالة خلابة، ويُعدّ من أبرز الوجهات للاحتفال بالجو الرائع وبالعام الجديد.

• المكان: سوهو بيتش، ميدان

ليلة رأس السنة في نادي الإمارات للجولف

استقبل العام 2019 مع جولة موسيقية مميّزة من فترة السبعينيات. يستضيف نادي الإمارات للجولف عشاءً مميزاً في 31 ديسمبر يتخلّله عرض لأروع أغاني "كوين" و"أبّا" ليكمل منسقو الأغاني بعد ذلك إحياء الأمسية مع أروع المجموعات الموسيقية الراقصة احتفالاً بقدوم السنة الجديدة.

احتفل في هذا النادي المميز بإطلالته على أفق مرسى دبي وملعب الجولف، واستمتع بعرض الألعاب النارية المذهل عند منتصف الليل.

• المكان: "ذا لون"، نادي الإمارات للجولف

حفل رأس السنة على شاطئ باراستي

اختتموا هذا العام باحتفال مميز على شاطئ باراستي. وستستضيف وجهة الاحتفالات هذه في "لو ميريديان الميناء السياحي" حفلاً مميزاً احتفالاً بالعام الجديد يحييه الثنائي الهولندي "باسجاكرز" والممثل الأمريكي ومغني الهيب هوب"فاتمان سكوب".

أما إذا كنتم ترغبون في الاحتفال باكراً، فيستضيف شاطئ باراستي احتفالاً أخيراً على حوض السباحة للعام 2018 بدءاً من الساعة 10 صباحاً، على أنغام الموسيقى. فجهزوا أنفسكم للاستمتاع بموسيقى رائعة بجانب حوض السباحة حتى يحين موعد الحفلة المسائية.

• المكان: شاطئ باراستي "لو ميريديان الميناء السياحي"، مرسى دبي

رأس السنة في القرية الإيرلندية

تستضيف وجهة الترفيه المستوحاة من مدينة دبلن حفل رأس السنة الجديدة والتي سيحييها "مابلجاكس" و"ماركي مارك" في أجواء احتفالية إيرلندية. وسيشعل منسق الأغاني مارك ماركي الأجواء بموسيقاه الرائعة والمليئة بالطاقة.

تضم القرية شرفة خارجية مطلة على الحدائق والبحيرة، وتصدح فيها الموسيقى الإيرلندية التقليدية لتطرب الضيوف في الداخل والخارج، وتقع في منطقة القرهود.

• المكان: القرية الإيرلندية، القرهود

يعتبر جدول فعاليات دبي منصة مجانية شاملة للاطلاع على الأنشطة والفعاليات المقامة في المدينة. ويمكن للمستخدمين شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي فيما يطّلعون على ما لا يقلّ عن 150 فعالية، مع العلم أنّ 35 فعالية جديدة تضاف كل أسبوع.

سواء أرغبتم في الترفيه عن أصدقائكم الذين يزورون المدينة، أو قضاء سهرة ممتعة في الخارج مع العائلة، أعدّ لكم جدول فعاليات دبي لائحة بالفعاليات المقامة ليلة رأس السنة في أرجاء المدينة.

تتوفر كافة تفاصيل وأسعار الفعاليات على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بجدول فعاليات دبي