دبي تستضيف اليوم أكبر مهرجان ثفافي في الشرق الأوسط

تستضيف مدينة دبي اليوم الخميس معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي يعتبر بمثابة جولة مشوقة مفعمة بالمرح يشارك فيها أكبر الشخصيات الشهيرة والعلامات التجارية في العالم في مجال الأفلام، والتلفزيون والخيال العلمي والرسوم المتحركة والقصص المصورة.

فلا تتفاجأ إن التقيت بباتمان في أحد محلات السوبر ماركت أو إحدى شخصيات حرب النجوم في محطة المترو خلال إجازة نهاية الأسبوع بدبي التي ستتحول على مدى ثلاثة أيام إلى واحة من الكتب المصورة والأبطال الخارقين وألعاب الفيديو .

يقام معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في مركز دبي التجاري العالمي ومن المتوقع أن يحضره ما يقارب 60 ألف شخص في عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح والإثارة، حيث سيحضى الزوار بفرصة الاحتكاك مع المشاهير من جميع أنحاء العالم.

وتهدف هيئة دبي للثقافة والفنون المنظمة للحدث إلى سد الفجوة بين الجماهير والثقافة في بيئة عائلية مليئة بالمفاجآت لجميع الأعمار وتحقيق فرصة للزوار لتكوين صداقات جديدة ورؤية بعض الرموز الثقافية المميزة.

يستمر المعرض من 5 إلى 7 أبريل وسيضم مسابقة للملابس التنكرية وساحة للألعاب الرياضية وزاوية للالتقاء بالمشاهير وجها لوجه، ومهرجن للذواقة وركن للبضائع والتجزئة وممشى للفنانين وغيره المزيد.

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