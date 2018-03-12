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آخر صورة لابنة رجل الأعمال التركي بالطائرة قبل تحطمها

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صورة من حساب Balların Halası علي إنستغرام

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل أنها الصورة الأخيرة لابنة رجال الأعمال التركي حسين بشاران وصديقاتها، وهن يحتفلن داخل الطائرة الخاصة قبل تحطمها  في إيران.

إلى ذلك، قال رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينيك، على "تويتر"، نقلا عن الهلال الأحمر الإيراني: "تم العثور على حطام الطائرة والجثث.

وسيتم نقلهم من الجبل عندما تشرق الشمس. أقدم التعازي لمن فقدوا أحباءهم".

إلى ذلك قال موقع " روسيا اليوم "  أن حسين بشاران هو نائب سابق لرئيس نادي طرابزون سبور لكرة القدم، ويمتلك شركات تمارس أنشطة متعددة، بدءا من اليخوت حتى قطاع الطاقة.

وتشمل مشروعاته للبناء مشروع إسكان في الجانب الآسيوي من إسطنبول أطلق عليه اسم "أبراج مينا" نسبة إلى ابنته.

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