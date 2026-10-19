برامج «بيت الخير» الإذاعية ترفع إنفاق «علاج» إلى 24.7 مليون درهم

دبي- البيان

ارتفع إنفاق جمعية «بيت الخير» على مشروع «علاج» إلى نحو 24.7 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام، متجاوزاً إجمالي إنفاق المشروع خلال العام الماضي، مدفوعاً بالنمو اللافت في حصيلة التبرعات التي جمعتها البرامج الإذاعية والمنصات الإنسانية التي أطلقتها الجمعية، والتي أسهمت في توفير العلاج لـ 577 مريضاً من خلال إنفاق نحو 15.6 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر.

وتعكس هذه النتائج تنامي إقبال المحسنين وشركاء الخير على دعم المشروع، الذي يهدف إلى مساندة المرضى المحتاجين، فيما تواصل البرامج الإذاعية والمنصات الإنسانية تعزيز دورها في إيصال الحالات المستحقة إلى المتبرعين، وتحويل مساهماتهم إلى دعم علاجي يخفف معاناة المرضى وأسرهم.

وتصدّر برنامج «حق معلوم»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون «نور دبي»، البرامج والمنصات من حيث الإنفاق، بنحو 6.8 ملايين درهم، استفاد منها 247 مريضاً حتى نهاية سبتمبر. وجاء برنامج «ميادين الخير»، على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، ثانياً، بإنفاق بلغ نحو 4.1 ملايين درهم، استفاد منها 148 مريضاً.

وحل برنامج «زايد الخير»، على شبكة الأولى الإذاعية، ثالثاً، بإنفاق بلغ نحو 3.5 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، استفاد منها 119 مريضاً، فيما أسهمت حملات «فزعة» الإنسانية في تقديم نحو 1.1 مليون درهم لعلاج 63 مريضاً.

وتبرز هذه البرامج، التي تبث عبر محطات إذاعية وتلفزيونية وطنية، قصصاً إنسانية تجسد قيم العطاء والتكافل في مجتمع الإمارات، ومن بينها قصة الطفل التركي جوكوتوج أوردو، المصاب بمرض ضمور العضلات الدوشيني، الذي تجاوزت كلفة علاجه 10 ملايين درهم.

وخلال سبتمبر، بادرت الجمعية إلى تسريع إجراءات الدعم، وإطلاق رابط مخصص لاستقبال التبرعات لعلاج الطفل، لتتمكن، بفضل تعاون المحسنين والشركاء، وفي مقدمهم شريكها الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي، من توفير الدعم اللازم في الوقت المناسب، ومساعدته في مواجهة مرضه.