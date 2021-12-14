جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رؤية موحدة لمستقبل واعد

المصدر: دبي - حصّة بن غويفة

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يشارك جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي، تحت شعار "رؤية موحدة لمستقبل واعد".

يستعرض الجناح عبر عدة أقسام تاريخ تأسيس المجلس مرورًا بإنجازات العمل الخليجي المشترك وتطلعات دول مجلس التعاون.

في المنطقة الأول،. إرثٌ تاريخي ولمحات من الماضي، وفي المنطقة الثانية، حضور للمجلس في المجتمع الدولي ومستويات عليا من التنمية البشرية والاقتصادية.

وفي المنطقة الثالثة، تطلعات ومشاريع مستقبلية وجهودٌ عظيمة في مكافحة كوفيد-19.