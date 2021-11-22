"المجد" العمانية تشعل الحماس تحت قبة الوصل في اكسبو 2020

المصدر: دبي - خلود حوكل

ت + ت - الحجم الطبيعي

من معرض اكسبو في جمهورية الصين الشعبية مروراً بكوريا وإيطالياً إلى اكسبو 2020 في دبي، صنعت فرقة (المجد) العمانية للفنون الشعبية مجدها في المجال الفني الشعبي، وهي تنتقل بتراثها بين دول العالم المختلفة، باعتبار الفن والموسيقى رسالة سلام تجمع العالم أجمع، وعبر رجب خميس سعد رئيس الفرقة عن سعادته بالمشاركة في اكسبو 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، نظراً لما يجمع بين الإمارات والسلطنة من علاقات وثيقة وروابط متجذرة وعميقة.

تأسست الفرقة المكونة من 25 عضواً عام 1988 وكانت أولى مشاركتها في مملكة البحرين وبلغ عدد الدول التي قدمت عروضها الفنية ما يقارب 22 دولة حول العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا و المملكة المتحدة و النيبال و الهند، ومصر و دول مجلس التعاون، إضافة إلى مشاركتها في معارض اكسبو في الصين و كوريا وإيطاليا لتحط رحالها هنا في اكسبو دبي.