كويتٌ جديدة.. وسبع ركائز تحكي رؤية 2030

المصدر: دبي - خلود حوكل

يحمل جناح الكويت في اكسبو 2020 دبي شعار " كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة" ويتوسط الجناح "خزّان الماء" ويمتد للأعلى وبإمكانك رؤيته من الخارج تحيط به تعرجات ذهبية تمثل الكثبان الرملية ويعتبر الخزان أحد رموز الاستدامة في الكويت.

وفي الجناح سلمٌ يحاكي جسر الشيخ جابر والذي يعتبر رابع أطول جسر مائي حيث يبلغ طوله 49.9 متر، كما توفر الشاشات الموجودة في جنبات الجناح معلومات للزوار عن الركائز السبع الأساسية لرؤية الكويت 2035.

ويعرض قسم الفنون من خلال شاشات العرض لقطات لأبرز الأعمال الفنية والمسرحيات لكبار الفنانين، حيث يمكنك الاستماع لأشهر أنواع الأهازيج الشعبية بمجرد وضع أذنه على أجهزة طولية موزعة في إحدى القاعات.

وفي زواية تحمل عنوان "متصلون بالعالم.. مستمرون بالعطاء" يستعرض الجناح دور الكويت في تقديم المساعدات محلياً وعالمياً.

وفي نهاية الجولة استمتع بفنجان قهوة من شرفة الجناح المطلة على إكسبو 2020 دبي.