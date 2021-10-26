مزرعة في الصحراء.. تنتج الوقود والكينوا!

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

في "مزرعة الصحراء" في إكسبو 2020 دبي توظف الإمارات البحر والشمس والرمال!

تُستخدم المياه المالحة وأسماك (البلطي) في الزراعة، يمتاز هذا النوع بسرعة التكاثر والقدرة على تحمل الحرارة والملوحة.

تحتوي المياه على الأمونيا من فضلات الأسماك، ويُستفاد من الطاقة الشمسية بنسبة 100% ، تبدء عملية الاستصلاح الزراعي بزراعة نبتة (الساليكورنيا) التي تعالج التربة وتصلح للاستهلاك في آن واحد!

تُنتج المزرعة ما يكفي للاستهلاك البشري والحيواني، وتُستخدم المياه بعد تخفيف ملوحتها في ري الكينوا والأعلاف، كما يتم تحويل النباتات فيها إلى وقود حيوي!