لنقلع معاً من أرض إكسبو 2020 دبي إلى الفضاء!

المصدر: دبي - حصّة بن غويفة

من صحراء الخير انطلقت رحلة الحالم الأول إلى فضاء شاسع، مؤكدة أن السماء وحدها لا تتسع لأحلامه، ولا لأحلام أبناء أرضه.

الذين زرع فيهم بذور الحلم، فأينعت حباً وطموحاً، لوطنٍ لا يعرف إلا الرقم واحد.

وفي إكسبو 2020 دبي ينطلق الزوار في رحلةٍ من الماضي إلى المستقبل!

في جناح ألِف بمنطقة التنقل، يتعرفون خلالها على برنامج الإمارات لاستكشاف المريخ، و "مسبار الأمل" .. رحلةٌ تحكي كيف تغير التنقل من ركب جمال في صحراء ذهبية، إلى مركباتٍ تطوف الفضاء، محملةً بالحلم ونورٍ يشع من بعيد.. اسمه "الإمارات".

وفي الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2021، يستضيف إكسبو 2020 دبي فعاليات أسبوع الفضاء، فلا تفوت زيارة ألِف – جناح التنقل لعيش تجربةً مذهلة.

ولأن التنقل محورٌ يدفع بالبشرية قُدماً سيأخذك الجناح في رحلة من الصحراء إلى المريخ، من ماضي التنقل إلى مستقبله المبهر.

ويمكنك أيضاً تجربة أن تكون رائد الفضاء القادم عبر تجربة تفاعلية في الجناح.