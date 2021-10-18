جناح الفاتيكان يعرض ثلاث مخطوطات نادرة في إكسبو 2020

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشف جناح الفاتيكان في إكسبو 2020 دبي، عن ثلاث مخطوطات تاريخية يزيد عمرها على 500 سنة، وتخرج لأول مرة من مكتبة الفاتيكان لتظهر للعالم في خلال المحفل الدولي إكسبو 2020 دبي.

ويروي الأب إلياس مارسوانيان المسؤول الجناح قصة المخطوطات الثلاث، قائلاً: "المخطوطة الأولى يرجع تاريخها للقرن السادس عشر، وهي عبارة عن رزنامة غريغورية تم استخدامها في تحديد التقويم الميلادي، وتبدأ العد من سنة ميلاد المسيح عليه السلام، ويستخدم التقويم الغوريغوري رسمياً في مختلف دول العالم".

وأضاف: المخطوطة الثانية عبارة عن ورقتين ترجعان إلى دولة العراق وتحديداً من بيت الحكمة في بغداد، وتكمن أهميتها في البقاء بعد تدمير مدرسة بيت الحكمة من قبل المغول في عام 1258، وحرق كل المخطوطات والكتب التي تضمنت معارف شتي في مختلف المجالات.

وذكر مارسوانيان أن المخطوطتين مكتوب عليهما نص باللغة السيريانية المشتقة من اللغة الآرامية ويعتبرها بعض الباحثين تطوراً طبيعياً لها، وأعدت مكتبة الفاتيكان دراسات عدة للوقوف على النص الأصلي للمخطوطتين واستخراج النص الحقيقي وكان مكتوباً باللغة العربية وكان عبارة عن رسالة من معلم لأحد تلاميذه يروي فيها قصة النجوم وعالم الفلك.

أما المخطوطة الثالثة التي يحتضنها جناح الفاتيكان فتعود لسنة 1200، وأزاحت الستار عن الأرقام العربية التي تستخدم كرموز للتعبير عن الأعداد، وتعتبر الأرقام العربية الأكثر استخداماً في العالم.

ولفت مارسوانيان إلى أن جناح الفاتيكان يهدف لصياغة علاقة قوية للغاية مع كافة الأديان.