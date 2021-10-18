في إكسبو 2020 دبي.. شلالات تتدفق إلى أعلى

المصدر: دبي - حصة بن غويفة

على أنغام مقطوعة أوركسترالية أبدعها ملحن موسيقى «صراع العروش» يتحد الماء مع الأرض والنار لتشكيل شلالات إكسبو التي تضم صفائح مائية عملاقة تنحدر على جدران عمودية بارتفاع 13 متراً.

وخلال النهار تتدفق المياه نحو حلقة نارية غامضة متعددة الألوان، وليلا،. تتحدى الجاذبية الأرضية بالتدفق لأعلى.

تتوسط الشلالات حلقة نارية غامضة تنفث ألسنة ضخمة من اللهب تتلوّن بالأحمر والأخضر والأصفر، تُنتَج باستخدام الهيدروجين النقي وبالتالي لا تُنتِج الكربون!