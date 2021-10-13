عطر "الوصل" .. رائحة الأفراح واللحظات المبهجة

المصدر: دبي - خلود حوكل

تشكل الروائح العطرية انتقالاً بالذاكرة من مكان لآخر لاسيما حينما ترتبط بحدث أو مكان أو بشخص أو مناسبة، فبعض الروائح تنقلك إلى الحدث والمناسبة، تماماً كبعض الروائح في مجتمعاتنا الخليجية والعربية ترتبط العطور ورائحة العود بالأعراس والأعياد، ولأن إكسبو 2020 دبي هو عرس الإمارات وعيدها، كان لابد من أن يوثق بعطر خاص ومميز.

ومن وحي الأعراس والأعياد والمناسبات السعيدة استلهم رجل الأعمال ومؤسس شركة وديان للعطور، علي الجابري، عطر "الوصل" العطر الرسمي لاكسبو 2020 الذي يعكس من خلال رائحته التي تدمج التفاح الأخضر والعود كمكونات أساسية له، كل مظاهر البهجة والفرح والسرور التي تحيط بالأعراس والأعياد وهو يشابه الشعور بالعيد أو الفرح في عرس اكسبو 2020 دبي.

وعن العطر قال الجابري إن قاعات الأعراس لاسيما النسائية منها زاخرة بالروائح الجميلة والآسرة حيث يمتزج العود المعتق بالروائح الفرنسية والبخور، وما بين العرس والعيد كان عطر "الوصل" وهو نتاج تعاون مباشر مع اكسبو حيث عرض الجابري من خلال شركته وديان أنواع مختلفة من العطور حتى وقع الاختيار على عطر الوصل، وهو يحمل اسم دبي قديماً واسم ساحة الوصل التي تعتبر نقطة التقاء زوار اكسبو 2020 دبي، والتي تبلغ مساحتها 4.38 كم مربع وتعلوها قبة استوحي تصميمها من شعار اكسبو، فاختار الجابري اسم "الوصل" تيمناً بدبي القديمة وبساحة الوصل، واستوحى الجابري الشكل الخارجي لزجاجة العطر من جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

وفي مزيج غريب مكوناته الأساسية تدمج العود بالتفاح الأخضر إضافة إلى المكونات المتعارف عليها للعطور، بعيداً عن كل ما هو مألوف، يحمل العطر أصالة دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس عراقتها المتجددة.

يباع العطر في المتجر الرسمي لإكسبو 2020 دبي ، بسعر 585 درهماً، بالإضافة إلى منافذ بيع أخرى منها «هارفي نيكلز» في مول الإمارات و«تريانو» في ياس مول أبوظبي، ومنصات التسوق الإلكتروني وفي مقدمتها أمازون الإمارات.

ويحرص الجابري من خلال " وديان" الشركة التي انطلقت عام 2012 في أبوظبي كعلامة إماراتية متخصصة في العطور وتوزع في 43 دولة، أن يكون للشركة رؤية عالمية بإمكانها أن تنافس كبرى الشركات العالمية، وأن تكون سفيرة للعطور العربية.