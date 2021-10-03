2500 متر مكعب من غابات السويد في قلب إكسبو

المصدر: دبي - رفيف الخليل

اختارت السويد المشاركة في منطقة الاستدامة بإكسبو2020 دبي بجناح يحمل اسم "الغابة" كنموذج مبتكر يعكس مكانة السويد كدولة رائدة في مجالات الاستدامة.

تم بناء الغابة باستخدام 2500 متر مكعب من الأخشاب السويدية القادمة من غابات منطقة سوديرباركي بدلاً من الأسمنت والفولاذ بارتفاع 18 متراً. ويعمل هذا التصميم على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مقارنته بتقنية البناء التقليدية بمقدار يتراوح بين 3000 -3500 طن، ويعتمد على الألواح الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 85 بالمائة، وتبلغ قدرة الخلايا الشمسية الموجودة على الأسطح والواجهة الجنوبية 95 كيلوواط ، مما يوفر سنويًا ما يقرب 60 طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

تعد هذه المشاركة أكبر استثمار للحكومة السويدية في مجال ترويج الصادرات والاستثمار على الإطلاق. يحتل جناح السويد موقعاً متميزاً وظاهراً بوضوح حيث يتواجد مباشرة على الطريق الرئيسي، بالقرب من قبة الوصل، وهي حلقة محورية في معرض إكسبو 2020 بأكمله حيث تربط المناطق الثلاثة بشكل دائري.