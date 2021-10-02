كيف يمكن لجهاز صغير أن ينقذ كوكباً؟

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أمام الجناح الاسترالي ساحة مفتوحة وفناء للتجمع، تقام فيه عروض حية، وتتوفر فيه خيارات مختلفة للمأكولات والمشروبات المستوحاة من أشهر الأطباق الأسترالية، وفي الساحة ذاتها، عدد من أجهزة إعادة تدوير البلاستيك والعلب المصنوعة من المواد القابلة للضغط والتي يمكن إعادة تدويرها.

احضرت استراليا هذه الأجهزة معها إلى إكسبو 2020 دبي ايمانا منها بأهمية إعادة التدوير، حيث تمثل الاستدامة أحد محاور التركيز المهمة للجناح الأسترالي أثناء الإنشاء وللعمليات أثناء المعرض.

تقوم هذه الأجهزة المعروفة بـ "كسارة وعاء النفايات" بسحق زجاجات المشروبات البلاستيكية وعلب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم، ويمكن أن تمتلئ أوعية النفايات بسرعة بالمساحة الهوائية لزجاجات المشروبات والعلب، وتساعد كسارة وعاء النفايات الجناح على تقليل حجم النفايات في الموقع عن طريق سحق الزجاجات والعلب أو قبل وضعها في الأوعية.

ويتم تركيب كسارة الزجاجات البلاستيكية المدمجة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لسحق زجاجات المشروبات البلاستيكية التي يصل حجمها إلى 2 لتر وعلب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم.