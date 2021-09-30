حفل القرن .. افتتاح مبهر لإكسبو2020 دبي
أبهرت دبي العالم في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، والذي يرسم ملامح مستقبل جديد من الإبهار بعروض تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.
دبي تجمع العالم #Expo2020 #اكسبو2020 pic.twitter.com/cAxTlblhj4— عبدالله البسطي (@abdullaalbasti) September 30, 2021
الفنان #محمد_عبده يغني السلام والأخوة الإنسانية على وقع فتح أعلام جميع الدول المشاركة في #اكسبو2020 @expo2020dubai #اكسبو_2020_دبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/utD2jKd0rE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 30, 2021
#حمدان_بن_محمد: اليوم يلتقي العالم على أرض #الإمارات ونشهد معاً انطلاقة جديدة ونفتتح على بركة الله #اكسبو_2020_دبي والله ولي التوفيق@expo2020dubai @HamdanMohammed #اكسبو2020 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pywcbwdF2g— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 30, 2021