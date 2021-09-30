    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    حفل القرن .. افتتاح مبهر لإكسبو2020 دبي

    التاريخ:

    أبهرت دبي العالم في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، والذي  يرسم ملامح مستقبل جديد من الإبهار بعروض تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.

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