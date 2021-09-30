حفل القرن .. افتتاح مبهر لإكسبو2020 دبي

أبهرت دبي العالم في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، والذي يرسم ملامح مستقبل جديد من الإبهار بعروض تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.

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