قبة الوصل تبهر عيضة المنهالي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث تقود دبي العالم من خلاله نحو عوالم الخيال، وها هي باتت تستعد لإبهاره في افتتاح سيسكن ذاكرة الناس أجمعين، في حفل استطاع أن يحجز مكانته على رأس قائمة الأفضل عالمياً، حتى قبل أن يرى النور.

الرحلة في أروقة عوالم الخيال، سار فيها الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، أمس، الذي حط رحاله في ساحات معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث زار فيه قبة الوصل، التي تمتاز بشاشة عرض على نطاق 360 درجة، وبألوانها وبعروضها التي أثارت شغف "صوت الإمارات"، واستطاعت أن تبهره، حيث بانت الدهشة على ملامحه خلال متابعته لما تحمله جدران قبة الوصل من ألوان وإبداع لافت.

"إكسبو 2020 سيدهش العالم وسيرسم المستقبل للبشرية.. من الإمارات إلى العالم.. أهلاً بالجميع"، بهذا التعبير علق الفنان عيضة المنهالي على زيارته إلى قبة الوصل في معرض "إكسبو 2020 دبي"، مرفقاً تعليقه بمقطع مصور، بينت مشاهده المسارات التي مضى بها المنهالي خلال زيارته إلى المعرض الدولي، بدءاً من بوابته وحتى وسط قبة الوصل التي ستستضيف فعاليات حفل الافتتاح في 30 الجاري، وكافة الحفلات والفعاليات الرئيسية التي سيشهدها المعرض الدولي طوال فترة إقامته في دبي والتي تمتد حتى 31 مارس المقبل.

ويبدو أن المنهالي لم يكتفي بنشر المقطع المصور على حسابه في "إنستغرام"، ليعود وينشر صوراً له، وهو يتوسط قبة الوصل، مرفقاً صوره بتعليق قال فيه: "تشرفت بزيارة العالم في مدينة العالم .. شكراً للجميع .. إكسبو 2020"، المنهالي الذي غنى كثيراً لـ "دانة الدنيا"، آثر أن يصفها بـ "مدينة العالم"، في تأكيد منه على مكانتها وقدرتها على احتضان العالم أجمع تحت سقفها.

المنهالي، وقبل زيارته إلى معرض "إكسبو 2020 دبي"، كان قد أصدر عملاً فنياً حمل عنوان "شلها فوق المعالي والقمر"، والذي أهداه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمناسبة جولة سموه في ساحات المعرض الدولي على دراجة هوائية، حيث تعاون المنهالي في عمله الفني مع عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي سال مداده في قصيدة نبطية احتفت بتلك الزيارة، فيما تولى الفنان والملحن فايز السعيد، صياغة الجمل الموسيقية، الخاصة بهذا العمل الذي أكد فيه على أن اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بات قريناً للنصر، واصفاً دبي بـ "الكريمة" التي تقف لـ "الكريم".