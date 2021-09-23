فيديو حصري يقدم لمحة عن أوركسترا الفردوس قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

مقطع فيديو حصري يُظهر للمرة الأولى عرض أداء لأوركسترا الفردوس، مصوِّراً ما تتمتع به الفرقة النسائية الرائدة من موهبة وإبداع تحت إشراف الموسيقار الحائز جائزتي أوسكار إيه آر رحمان.

وفيما يتبقى أسبوع واحد فقط على افتتاح أبواب التجمع الثقافي الأضخم في العالم، تعمل اللقطات المسجلة من الكواليس على إبراز البراعة الفنية لخمسين موسيقية من جميع أنحاء العالم العربي، أثناء استعدادهن لعرضهن الأول لمزيج من الأساليب والأنواع الموسيقية في اكسبو 2020 دبي الشهر المقبل.

وابتداءً من 23 أكتوبر المقبل، ستضم الحفلات أيضاً أعمالاً من تأليف إيه آر رحمان من أجل باكورة عروض الأوركسترا على منصة إكسبو العالمية.

واحتفالاً بثقافة المنطقة وتنوعها، تتألف أوكسترا الفردوس، التابعة لإكسبو 2020 دبي، التي عُيّنت ياسمينا صبّاح مايسترو لها، من موسيقيات يتراوح مستواهن بين المتوسط وشبه الاحترافي، من 23 جنسية مختلفة وبأعمار تتراوح من 16 إلى 51 عاما، الأمر الذي يبيّن سهولة وصول الموسيقى إلى الجميع ولأجل الجميع.

وقال إيه آر رحمان: "لقد تشرفت بتأسيس أوركسترا الفردوس والإشراف عليها لإكسبو 2020 دبي. لهذه الفرقة طابع فريد للغاية إذ إنها ترمز لعالمنا المتغير وتطور الموسيقى، خصوصا في الشرق الأوسط. أصوات أوركسترا الفردوس، التي تضم فنانات من أكثر من 23 جنسية، تختلف تماما عن أي شيء سمعناه في الغرب أو الشرق؛ فهي تمثل صوتا جديدا تماما ومشوقا لأقصى حد. أقدر هذا المشروع للغاية، وأنا ممتن لمعالي ريم الهاشمي، التي ساهم دعمها وتوجيهها في جعل تشكيل هذه الفرقة الاستثنائية أمراً ممكناً. أفخر بالقول إن أوركسترا الفردوس مجموعة عالمية المستوى من الموسيقيات، وأدعو الجميع ليشهدوا فنهن في إكسبو 2020 دبي".

وقالت نورة سليمان، المتحدث الرسمي باسم أوركسترا الفردوس، إكسبو 2020 دبي: "من المشوِّق حقا أن أكون جزءا من فرقة أوركسترا الفردوس، وأن أرى موسيقيات من شتى أنحاء العالم العربي يجتمعن للتعاون ولتمكينهن في هذه المسيرة الملهمة نحو إكسبو 2020 وما بعده. "بصفتي عازفة إماراتية، يشرفني أن أعمل مع إيه آر رحمان وأن أشارك في أكثر دورات إكسبو الدولي تنوعا على الإطلاق. يقدم إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة لملايين الزوار من جميع أقطار العالم ليستكشفوا ثقافة المنطقة ومواهبها الإبداعية."

وقالت ياسمينا صبّاح، مايسترو أوركسترا الفردوس: "تتمثل مهمتنا في كسر الصورة النمطية للمرأة في المنطقة عبر جمع موسيقيات ملهمات ومزج ثقافاتنا وشغفنا لإنشاء صوت مميز: صوت أوركسترا الفردوس."

وقالت أريال عازريان، عازفة في أوركسترا الفردوس: "الانضمام إلى أوركسترا محترفة حلم أصبح واقعا بالنسبة لي، وحقيقة أن هذه الفرقة في إكسبو وتتألف من النساء فقط أمر مذهل وامتياز حقيقي، وأنا في غاية الحماس لأن أكون جزءا من نقطة التحول هذه."