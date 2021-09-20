نجوم العالم يحيون حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ينطلق في الثلاثين من سبتمبر حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم.

الحفل الذي سيضم نخبة فنية اختيرت بعناية لتجسد تنوع المواهب في المنطقة، سيذاع في أنحاء العالم؛ ويحييه فنان العرب، محمد عبده، وفنانة العرب، الفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد أهم نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة، التي سبق ورُشحت لنيل جائزة الغرامي العالمية.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة الحائزة على أربع من جوائز الغرامي أنجيليك كيدجو، والممثلة الحائزة على جائزة غولدن غلوب والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

يقام إكسبو 2020 دبي على مدى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ وسيحتضن الحدث الدولي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والعروض الثقافية من أنحاء العالم طوال فترة إقامته؛ pic.twitter.com/KkeblfE4eL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2021