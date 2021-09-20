    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    نجوم العالم يحيون حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    ينطلق في الثلاثين من سبتمبر حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم.

    الحفل الذي سيضم نخبة فنية اختيرت بعناية لتجسد تنوع المواهب في المنطقة، سيذاع في أنحاء العالم؛ ويحييه فنان العرب، محمد عبده، وفنانة العرب، الفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد أهم نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة، التي سبق ورُشحت لنيل جائزة الغرامي العالمية.

    وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة الحائزة على أربع من جوائز الغرامي أنجيليك كيدجو، والممثلة الحائزة على جائزة غولدن غلوب والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

    طباعة Email
    ↑ أعلى