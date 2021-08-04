إكسبو 2020 دبي.. العالم في مدينتك

المصدر: دبي - خالد محمدي

كم يكلفك من المال لتتجول حول العالم؟

ماذا لو عرفت أن الرحلة تكلفك 95 درهماً في اليوم الواحد فقط!

الأمر ليس خيالاً بل سيكون واقعاً مع افتتاح إكسبو 2020 دبي حيث العالم في مدينتك..

كم يكلفك من المال لتتجول حول العالم؟

ماذا لو عرفت أن الرحلة تكلفك 95 درهماً في اليوم الواحد فقط!

الأمر ليس خيالاً بل سيكون واقعاً مع افتتاح إكسبو 2020 دبي حيث العالم في مدينتك.. https://t.co/oNopTjE39o@expo2020dubai#Dubai#Expo2020Dubai#دبي #هذه_دبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PmA0g5obTK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 4, 2021