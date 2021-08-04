    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إكسبو 2020 دبي.. العالم في مدينتك

    المصدر:
    • دبي - خالد محمدي
    التاريخ:

    كم يكلفك من المال لتتجول حول العالم؟ 

    ماذا لو عرفت أن الرحلة تكلفك 95 درهماً في اليوم الواحد فقط!

    الأمر ليس خيالاً بل سيكون واقعاً مع افتتاح إكسبو 2020 دبي حيث العالم في مدينتك.. 

    طباعة Email
    ↑ أعلى