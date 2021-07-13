    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    ابتكارات ستدهشك في "إكسبو 2020"

    المصدر:
    • دبي - طيب بن قدور
    التاريخ:

    روبوتات تعزف روائع بيتهوفن، سيارات ذاتية القيادة، طابعة رباعية الأبعاد قادرة على محاكاة الخلايا الحية، أجهزة محاكاة للفضاء للتعرف إلى برامج الإمارات لاستكشاف الفضاء. كل هذه الابتكارات وغيرها ستدهشك في إكسبو 2020 دبي.

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