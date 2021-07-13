ابتكارات ستدهشك في "إكسبو 2020"

المصدر: دبي - طيب بن قدور

روبوتات تعزف روائع بيتهوفن، سيارات ذاتية القيادة، طابعة رباعية الأبعاد قادرة على محاكاة الخلايا الحية، أجهزة محاكاة للفضاء للتعرف إلى برامج الإمارات لاستكشاف الفضاء. كل هذه الابتكارات وغيرها ستدهشك في إكسبو 2020 دبي.

روبوتات تعزف روائع بيتهوفن، سيارات ذاتية القيادة، طابعة رباعية الأبعاد قادرة على محاكاة الخلايا الحية، أجهزة محاكاة للفضاء للتعرف إلى برامج #الإمارات لاستكشاف الفضاء. كل هذه الابتكارات وغيرها ستدهشك في إكسبو 2020 دبيhttps://t.co/l5qrv7mtHr@expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/v7rvfIIELx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 11, 2021