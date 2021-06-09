15 دافعاً رئيسياً لزيارة إكسبو 2020

المصدر: دبي - خالد محمدي

تعرف إلى ثقافات وعادات شعوب العالم، واستمتع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة، واطلع على الإبداعات الهندسية لأجنحة الدول المشاركة، وجرب مذاقات مختلفة من كل المطاعم العالمية، وشاهد تحفاً فنية من إبداع مواهب محلية وعالمية، وتعرف إلى أبرز ممارسات الاستدامة. كل هذا وأكثر ستشاهده في الحدث الأروع في العالم إكسبو 2020.