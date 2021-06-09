15 دافعاً رئيسياً لزيارة إكسبو 2020
تعرف إلى ثقافات وعادات شعوب العالم، واستمتع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة، واطلع على الإبداعات الهندسية لأجنحة الدول المشاركة، وجرب مذاقات مختلفة من كل المطاعم العالمية، وشاهد تحفاً فنية من إبداع مواهب محلية وعالمية، وتعرف إلى أبرز ممارسات الاستدامة. كل هذا وأكثر ستشاهده في الحدث الأروع في العالم إكسبو 2020.
15 دافعاً للاستمتاع بزيارة إكسبو 2020 .. تعرفوا عليها@expo2020dubai #ExpoDubai #دبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/s5XmTrc91E— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 9, 2021