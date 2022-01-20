تايلاند تنقل من أجل المستقبل

المصدر: دبي ـ وائل نعيم | تصوير : زافيير ويلسون

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يستعرض جناح تايلاند في «إكسبو 2020 دبي»، النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، المعروف باسم «تايلاند 4.0»، وهي خطة استراتيجية مدتها 20 عاماً، تهدف إلى إعادة صياغة القطاعات باستخدام الإبداع والابتكار والتكنولوجيا الجديدة، وذلك تحت شعار «التنقل من أجل المستقبل»، وتستقبل «مالي» و«راك» الشخصيتان الكرتونية زوار الجناح، اللتان تمثلان الضيافة التايلاندية، ويتعرف زوار الجناح إلى الحلول المتطورة والمبتكرة في تايلاند في قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، والاتصال الرقمي، والتنقل الشخصي. ويركز الجناح التايلاندي على تعريف الزوار عن كثب على ثقافة وتراث البلد الذي يشتهر بقدرته على جذب السياح من مختلف أرجاء العالم.



كما يصطحب الجناح زواره في رحلة مثيرة للتعرّف إلى جميع أرجاء تايلاند برؤية 360 درجة، ويتخلل الرحلة عروضاً مصحوبة بمؤثرات الضوء والصوت والأمطار، وعروض مياه تتفاعل مع الموسيقى المصاحبة لعرض رحلة تاريخ تايلاند بين الماضي والحاضر، والسفن التي تبحر في المياه المحيطة بجزر تايلاند. ويتم التعرف إلى مراحل تطور الدولة خلال الأعوام الأخيرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة المستدامة.