ليتوانيا.. أرض الفرص والمواهب

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تتميز ليتوانيا بأنها من الدول المشجعة للمشروعات الصغيرة والناشئة في مختلف المجالات ولا سيما في التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحياة والألعاب الإلكترونية، إلى جانب كونها توفر بيئةً استثنائية لنمو الأعمال، وتسعى دائماً لجذب المواهب، كونها مصدراً للإلهام والفرص.

وتشتهر ليتوانيا بأنها مقصد للسياحة وتعد من أكثر الدول خضرة في أوروبا، إذ تغطي المساحات الخضراء 46% من أراضيها، ما أسهم في ازدهار السياحة فيها، إضافة على المعالم السياحية الجاذبة للسياح والمسافرين كالمتاحف والتجارب الذوقية والثقافية المتنوعة.

ويترجم الجناح الليتواني تلك الأمور على أرض الواقع، تحت شعار «التكافل المستدام»، في رؤية منفتحة على الإبداع، والممارسات المستدامة، والأعمال، والحداثة، وتقدم الدولة في جناحها عرض «ليتوانيا الخفية» الذي يعد محطة رئيسة داخل الجناح، وهو جولة رقمية عالية التقنية عن جمال طبيعة الدولة البكر. كما يتعرف الزوار إلى ثقافة البلد وتنوعه ويتذوقون الأطباق الليتوانية داخل المطعم، كما يطلعون على المصنوعات اليدوية الأصلية في متجر التذكارات، ويمكن الجناح الزوار من رؤية ليتوانيا بطريقة متطورة، وتجربة حسية متميزة معززة بالتكنولوجيا.