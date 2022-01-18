لبنان.. جمال وتاريخ

المصدر: دبي - أحمد يحيى | تصوير : زافيير ويلسون

ت + ت - الحجم الطبيعي

بين جمال الطبيعة وروح المكان الفياضة بالحب والفن والتاريخ، يحكي لبنان قصة طويلة مليئة بفصول غير منتهية من الإبداع الذي لطالما اقترن باسمه وجعل محبيه يعشقون تفاصيله، ولذلك جاء جناحه في إكسبو معبراً عن شخصيته الفتية التي لا تأبى إلا الاستمرار نحو مستقبل مشرق، فكان الإبداع في إيجاد مكونات جاذبة للجناح الذي امتلأ بأراجيح يتمايل بها الزوار صعوداً ونزولاً، تاركين همومهم ورسمياتهم ليطلقوا ويستعيدوا ملامح طفولتهم الضاحكة وهم يشاهدون ما تعرضه جنبات المكان ليسجلوا لحظة فرح قلما تتكرر.

وللتاريخ حكايات لا تتوقف تكشف عنها لوحات تنتشر بين أروقته لتبهر خيالات وعيون الحاضرين، ليتنقلوا بين جمال الطبيعة الخضراء الممتدة بين جباله، ويتعرفوا على قلاعه الحصينة وآثاره التي تخبئ من الأسرار الكثير، والتي تشكل في ملامحها تجربة سياحية ثرية تأخذ ألباب من يأتي إليه باحثاً عن متعة مختلفة، ومن إبداعات الطبيعة لإبداعات البشر الذين يعج بهم ملامح هذا البلد الذي يزخر بفنانين بكل الألوان يحملون جميعاً «الأمل» الذي لطالما بحثوا عنه ليعيد للبنان ألقه ووجهه الصبوح وابتسامته النضرة.