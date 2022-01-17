باكستان.. كنوز مخفية

المصدر: دبي - وائل نعيم | تصوير : ناصر المنصوري

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يزخر جناح باكستان في «إكسبو 2020 دبي» بالتنوع الحضاري والإنساني والثقافي، ويسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلّابة، والسياحة، وفرص التجارة، والاستثمار، وتُعدّ باكستان موطناً لواحدة من أقدم الحضارات، التي يبلغ عمرها نحو 7000 عام، وثقافة تميزها الضيافة الفائقة، وعجائب جغرافية ساحرة، ووجهة استثمار مستقبلية جديرة بالاختيار. ويتعرف زائرو الجناح إلى «الكنوز المخفية» في البلاد، عبر عرض يبرز ماضي باكستان وحاضرها ومستقبلها، وكيفية التفاعل والتواصل مع العالم، ليبرز حضارة الدولة وما وصلت إليه في الوقت الحالي والتطلعات المستقبلية.

ويعيش الزائرون للجناح رحلة يطّلعون فيها على إبداعات باكستان وصناعاتها ومواردها الطبيعية النفيسة، وإنجازات أبنائها، وثقافة البلاد الغنية بالتقاليد التي تزخر بالأساطير والتاريخ. كما يعرض الجناح الحرف والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها باكستان. ويوفر جولة فريدة لاستكشاف «قمم التطور والتقدم» التي وصلت إليها تلك الدولة في مجالات عدة، ويستمتع الزائرون بثقافة الضيافة الباكستانية المستندة إلى التقاليد التاريخية والدينية.